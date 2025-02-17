"هيكسر الدنيا وأكيد عظمة".. الجمهور يتفاعل مع "بوستر" برنامج "رامز إيلون مصر"

كتبت- منى الموجي:

تفاعل جمهور ومحبو النجم رامز جلال، مع الملصق الدعائي الرسمي الخاص ببرنامج المقالب الذي سيقدمه الأخير في رمضان 2025 على قناة MBC مصر، وطرحه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يحمل البرنامج الجديد اسم "رامز إيلون مصر"، ونال "البوستر" إعجاب الجمهور، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "الناس بتستنى رمضان علشان مسلسلات رمضان، أنا بستنى رمضان علشانه والله"، "رامز الأسطورة تحياتي من الجزائر، لا يوجود رمضان من دونك"، "رمضان ما يحلا إلا برامز"، "كنت مستنية بفارغ الصبر، بجد فرحت قوي"، "البرنامج هيكسر الدنيا زي كل سنة إن شاء الله"، "منتظرين حلقة أحمد العوضي"، "المفاجأة الجامدة دي يا نجم العالم"، "ملك رمضان رامز".

وكتب آخرون "ياه على الفرحة وربنا ما يقطعها عادة"، "نجم رمضان كل سنة"، "نكهة رمضان حبيب الشعب"، "دمار الكوكب على إيدك"، "هما عندهم إيلون ماسك، إحنا عندنا إيلون مصر"، "أكيد عظمة كالعادة"، "رقم واحد في مجاله"، "فينك من بدري"، "هتعمل المقلب في الفضاء ولا إيه".

وعلق رامز على "بوستر" البرنامج "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين".

وتابع "بعون الله رامز إيلون مصر.. في رمضان 2025 على MBC مصر والله المستعان".

جدير بالذكر أن رامز قدم العام الماضي رمضان 2024 على قناة MBC مصر برنامج "رامز جاب من الآخر" واستضاف خلاله عددا كبيرا من نجوم ونجمات الفن، بينهم: طارق لطفي، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد السقا، محمد رياض، باسم سمرة، نسرين أمين، مها أحمد، أحمد فهمي، حمادة هلال.