إعلان

رمضان 2025.. نيكول سابا تنشر صورًا جديدة من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب"

08:14 م الإثنين 17 فبراير 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    نيكول سابا وصلاح عبدالله
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نيكول سابا متابعيها صورًا جديدة من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب".

ونشرت نيكول صورًا تجمعها بأبطال العمل الدرامي، وهم الفنان صلاح عبدالله، الفنانة أنوشكا، الفنان خالد سليم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت نيكول، تعليقًا على الصور: "الناس الحلوة دي وراها بلاوي. ربنا يستر".

مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

اقرأ أيضا..

حسن الرداد وعمر متولي.. توافد نجوم الفن على عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي

رمضان 2025.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" وعصام عمر يعلق

نيكول سابا نيكول سابا على انستجرام مسلسل وتقابل حبيب رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل| أول تعليق علني لملك الأردن عن التهجير بعد لقاء ترامب: "25 سنة بقول كلا"
بعد تبادل لإطلاق النار امتد ليومين.. مصرع "مسجل العفادرة" و4 من أعوانه في أسيوط