رمضان 2025.. نيكول سابا تنشر صورًا جديدة من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب"

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نيكول سابا متابعيها صورًا جديدة من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب".

ونشرت نيكول صورًا تجمعها بأبطال العمل الدرامي، وهم الفنان صلاح عبدالله، الفنانة أنوشكا، الفنان خالد سليم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت نيكول، تعليقًا على الصور: "الناس الحلوة دي وراها بلاوي. ربنا يستر".

مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

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