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رمضان 2025.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" وعصام عمر يعلق

07:50 م الإثنين 17 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عصام عمر في مسلسل نص الشعب اسمه محمد
  • عرض 6 صورة
    عصام عمر ومايان السيد في مسلسل نص الشعب اسمه محمد
  • عرض 6 صورة
    هاجر السراج
  • عرض 6 صورة
    عصام عمر ودنيا سامي في مسلسل نص الشعب اسمه محمد
  • عرض 6 صورة
    عصام عمر ودنيا سامي
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كتب - معتز عباس:

طرحت منصة شاهد على موقع "فيسبوك"، الإعلام الرسمي لمسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت "شاهد"، البروموـ، عبر موقع "فيسبوك"، وكتبت: "يا محمد .. قول لمحمد، إن محمد عايز يقابله عند محمد، مسلسل نص الشعب اسمه محمد يعرض في رمضان مجاناً وحصرياً على شاهد".

ومن جانبه علق الفنان عصام عمر بطل مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "نص الشعب اسمه محمد، إن شاء الله فى رمضان على شاهد و Mbc مصر، دعواتكم بالتوفيق وإن شاء الله يعجبكم".

مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار.

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