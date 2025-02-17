رمضان 2025.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" وعصام عمر يعلق

رمضان 2025.. نيكول سابا تنشر صورًا جديدة من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب"

كتب - معتز عباس:

طرحت منصة شاهد على موقع "فيسبوك"، الإعلام الرسمي لمسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت "شاهد"، البروموـ، عبر موقع "فيسبوك"، وكتبت: "يا محمد .. قول لمحمد، إن محمد عايز يقابله عند محمد، مسلسل نص الشعب اسمه محمد يعرض في رمضان مجاناً وحصرياً على شاهد".

ومن جانبه علق الفنان عصام عمر بطل مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "نص الشعب اسمه محمد، إن شاء الله فى رمضان على شاهد و Mbc مصر، دعواتكم بالتوفيق وإن شاء الله يعجبكم".

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مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار.

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