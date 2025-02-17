رمضان 2025.. حمادة هلال يروج لـ "خليها على الله" أغنية مسلسل "المداح 5"

كتب - معتز عباس:

روج الفنان حمادة هلال، لـ أغنية "خليها على الله"، والتي تم طرحها مؤخرًا، ضمن أحداث مسلسل "المداح 5".

ونشر حمادة، مقطع فيديو له وهو يغني أغنية مسلسل "المداح 5"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام.

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ويشهد الموسم الجديد من مسلسل "المداح 5" مواصلة الأحداث بإيقاع مختلف ومشوق عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

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