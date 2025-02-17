إيمي سمير غانم تكشف مفاجأة حول شخصيتها بمسلسل "عقبال عندكوا"

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة إيمي سمير غانم، عن شخصيتها بمسلسل "عقبال عندكوا" الذي تنافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2025 .

وكشفت إيمي، مفاجأة بشأن شخصيتها في المسلسل ببرنامج "مش شنطة رمضان"، قائلة: "صفا شخصية لذيذة، وهي زوجة بتحب زوجها أوي، وأنا سميت الشخصية على إسم أعز صديقة عندي".

ويعرض مسلسل "عقبال عندكوا" على قناة CBC في موسم رمضان 2025.

عن عرض مسلسل "عقبال عندكوا" بطولة النجمين إيمي سمير غانم وحسن الرداد ضمن مسلسلات رمضان 2025، بين خريطتها البرامجية في شهر مارس المُقبل.

مسلسل"عقبال عندكوا" بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، ومن إخراج علاء إسماعيل.

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