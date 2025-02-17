رمضان 2025.. عبدالعزيز النجار: الرجال سيفهمون أكثر "نص الشعب اسمه محمد"

كتبت- منى الموجي:

قال عبدالعزيز النجار، مخرج مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، إنه عمل اجتماعي ترفيهي بسيط، يهدف صناعه لرسم ابتسامة لطيفة على وجوه المشاهدين.

وتابع في بيان صحفي صادر عن قناة MBC مصر: "كنت حريصاً عند اختيار فريق العمل على التنويع بين عناصر الشباب والخبرة والوصول لتوليفة فنية تقدم تنوع ومتعة للمشاهدين"، مؤكدًا أنه مهتم بإتاحة الفرصة أمام نجوم جدد ولكنه لا يغفل الاستفادة من خبرات النجوم.

وأوضح النجار، أن المسلسل له خصوصية كبيرة والرجال تحديداً سيفهمونه أكثر لأنه يمس مرحلة عمرية يتعرض لها الرجال بعد الزواج إذ تتغير مشاعر معينة أو تتجه لشخص آخر "ونحن حرصنا على تقديم هذا الإطار دون أن نفقد روح المرح والكوميديا التي تُغلف الإطار العام للعمل".

وأكد عبدالعزيز النجار أنه يميل أكثر لتقديم المسلسلات المكونة من 15 حلقة أو أقل، حيث يمُكنه ذلك من التكثيف الدرامي، بالإضافة إلى أنه يحب كثيراً تقديم الدراما في إطار واضح سواء اجتماعي أو درامي أو كوميدي وغيرها حتى تكون الصورة واضحة لصناع العمل ويتم تقديمه بصورة جيدة.

ودعا النجار المشاهدين لمتابعة مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" وقال إن المتابعين سيجدون فيه روح الأعمال الدرامية التي ارتبطوا بها في الماضي ولديهم حنين تجاهها، وتمنى أن يحقق العمل ما يستحقه من نجاح ومتابعة.

قصة المسلسل

ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، هل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصاً مع دخول الأمهات على الخط، أجواء اجتماعية طريفة وجذابة تُفجرها الأحداث.

أحداث اجتماعية مُشوقة تواجه محمد عندما يقع في حب زميلته في العمل، فهل يستطيع أن يتزوجها، أم يقع في شر أعماله وتُحاصره المشاكل من كل مكان.

مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار.