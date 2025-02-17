رمضان 2025.. محمد رجاء عن عنوان "نص الشعب اسمه محمد": يعكس أكثر من مدلول

كتبت- منى الموجي:

قال الكاتب محمد رجاء، مؤلف مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، إن عنوان العمل قفز إلى ذهنه أثناء الكتابة وتحديداً بعد نهاية الحلقة الرابعة.

وأكد في بيان صحفي صادر عن MBC مصر أن الاسم يعكس أكثر من مدلول ويعبر عن دراما الحلقات، ويُعطي أيضاً معنى أن هناك حالات كثيرة في المجتمع لديها نفس القصة.

وتابع محمد رجاء أنه يُحب جداً أن يقدم عمل مسلي ممتع سواء كان كوميدي أو درامي، ويميل أكثر إلى تقديم رسالته بصورة مبطنة تدعو المشاهد للتفكير حتى لو كانت في إطار ساخر أو اجتماعي.

وأضاف الكاتب أنه يحب أن يقدم للمشاهد وجبة درامية مختلفة تحرضه على إعمال العقل، موضحا أن هذا المشروع كتبه منذ عدة سنوات وكان قيد التنفيذ أكثر من مرة حتى أتيحت الفرصة لتقديمه الآن بهذا الإطار من فريق العمل، وأكد أن الفنانين الشباب الذين شاركوا في هذا العمل استقبلوا النص بصورة ممتازة وتعاملوا مع الكتابة باحترام كبير وهو شيء يُحسب لهذا الجيل من النجوم الجُدد.

وأكد محمد رجاء أن طبيعة الأحداث تتناسب جداً مع عدد الحلقات وهو من بداية الكتابة كان يرى أن هذا الشكل هو الأنسب للقصة.

قصة المسلسل

ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، هل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصاً مع دخول الأمهات على الخط، أجواء اجتماعية طريفة وجذابة تُفجرها الأحداث.

أحداث اجتماعية مُشوقة تواجه محمد عندما يقع في حب زميلته في العمل، فهل يستطيع أن يتزوجها، أم يقع في شر أعماله وتُحاصره المشاكل من كل مكان.

مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار.