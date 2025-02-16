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رمضان 2025.. رحمة أحمد وهدى المفتي يروجان لـ مسلسل "80 باكو" من الكواليس

09:47 م الأحد 16 فبراير 2025

ابطال 80 باكو

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كتب - معتز عباس:

روج أبطال ونجوم مسلسل 80 باكو، للعمل الدرامي ، المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشرت قناة "MBC مصر"، لقاء مع رحمة أحمد، وقالت: "لو عايزين تعرفوا ايه اللي بيحصل في أي كوافير، اتفرجوا على مسلسل 80 باكو، رمضان يجمعنا على ام بي سي مصر .. شاشة النجوم.. كل سنة وانتم طيبين".

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وقالت هدى المفتي: "ناس بتقول عليا البت اللمضه الحِركة، وناس بتقول البنت السُهنة اللي مش سهلة، اتفرجوا على 80 باكو في رمضان".

روجت دنيا سامي، لـ مسلسل 80 باكو، وقالت: "هو انا مش المفضلة في الكوافير في ناس تانية على الحجر، اتفرجوا على 80 باكو في رمضان على ام بي سي مصر".

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مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، خالد مختار، محمود يسري، دنيا سامي، وآخرين، ومن إخراج كوثر يونس.

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