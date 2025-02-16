رمضان 2025.. مايان السيد: "نص الشعب اسمه محمد" مختلف ودوري يمثل تحدي لي

كتبت- منى الموجي:

وصفت الفنانة مايان السيد مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، بأنه مختلف وشيق.

وقالت في بيان صحفي صادر عن MBC مصر: "دوري مختلف عن شخصيتي ولم أقدمه من قبل ويمثل تحدي كبير لي"، وأشارت إلى أنها محظوظة أنها عملت منذ بدايتها مع نجوم كبار تعلمت منهم الكثير من قواعد العمل واحترام المهنة وتفاصيل التمثيل.

وأضافت "ما يميز هذا العمل أنه يمزج بين النجوم الشباب والكبار وهناك توافق وكيمياء كبيرة ظهرت بين المشاركين"، مؤكدة أن العمل يُخاطب كل أفراد الأسرة بصورة راقية وجذابة.

وأعربت مايان السيد عن سعادتها بعرض المسلسل على شاشة MBC مصر في رمضان.

قصة المسلسل

ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، هل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصاً مع دخول الأمهات على الخط، أجواء اجتماعية طريفة وجذابة تُفجرها الأحداث.

أحداث اجتماعية مُشوقة تواجه محمد عندما يقع في حب زميلته في العمل، فهل يستطيع أن يتزوجها، أم يقع في شر أعماله وتُحاصره المشاكل من كل مكان.

مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار.