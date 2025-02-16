رمضان 2025.. عصام عمر: أحب تقديم الشخصيات المرسومة بعمق والفن عمل جماعي

كتبت- منى الموجي:

قال الفنان عصام عمر، إن أول ما لفت انتباهه عند عرض مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" عليه، أنه مكتوب بصورة مميزة والدور الذي يلعبه مختلفا ولم يقدم مثله من قبل.

وأكد في بيان صحفي صادر عن MBC مصر، أنه يتمنى استقبال الجمهور للعمل بصورة إيجابية وأن يتقبلوا تصرفات الشخصيات ويحترموا اختلافها ومميزاتها وعيوبها، وأوضح عصام أنه يحب كثيراً تقديم الشخصيات المرسومة بعمق والتي تُقدم البشر بمختلف أنماطهم وتصرفاتهم الطبيعية التي تحتمل الخطأ والصواب.

وأضاف عصام عمر أن الدراما عملية مُتكاملة ومُستمرة وكل قصة عند تقديمها هي التي تُحدد أبطالها سواء كبار أو شباب، وأكد أنه من المدرسة التي تُفضل تقديم الأعمال الجماعية وكل فنان يؤدي دوره وقصته في الأحداث ولا يحبذ كثيراً الأعمال التي تتمحور كلها حول شخص واحد "الفن عمل جماعي وإبداع مُتكامل لفريق ضخم".

وأشار عصام إلى أن طبيعة الأحداث في "نص الشعب اسمه محمد" الأنسب تقديمها في 15 حلقة، مُفضلا أن يكون العمل مكتوبا وجاهزا بشكل كامل قبل التصوير حتى يُمكن لكل صُناعه تقديم أفضل ما لديهم خلال مراحل تنفيذه.

قصة المسلسل

ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، هل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصاً مع دخول الأمهات على الخط، أجواء اجتماعية طريفة وجذابة تُفجرها الأحداث.

أحداث اجتماعية مُشوقة تواجه محمد عندما يقع في حب زميلته في العمل، فهل يستطيع أن يتزوجها، أم يقع في شر أعماله وتُحاصره المشاكل من كل مكان".

مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار.