رمضان 2025.. أشرف زكي يروج لمسلسله الجديد "أهل الخطايا"

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان أشرف زكي متابعيه بوستر مسلسل "أهل الخطايا"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

ونشر زكي ملصقا دعائيا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهر خلاله جالسًا على كرسي متحرك، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله.. انتظروني في رمضان 2025، مع المخرج المبدع رؤوف عبدالعزيز".

ويتناول مسلسل "أهل الخطايا" العديد من القضايا والجرائم الحقيقة في قالب درامي خاص.

مسلسل "أهل الخطايا" بطولة جمال سليمان، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، ولاء الشريف، أشرف زكي، عبير منير، وتأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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