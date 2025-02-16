رمضان 2025.. صدقي صخر ضيف شرف الحلقة الأولى من "الشرنقة"

كتبت- منى الموجي:

يظهر الفنان صدقي صخر كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 حصرياً علي منصة Watch it.

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، سارة أبي كنعان، عمرو وهبة، وياسر عزت، تأليف عمرو سمير عاطف ومن إخراج محمود عبدالتواب (توبة)، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون من 15 حلقة.

ويشارك صدقي صخر في رمضان 2025 في بطولة مسلسل النص ويقدم شخصية الصاغ علوي.

مسلسل النص معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي. من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبدالرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، تأليف شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

وانتهى صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.