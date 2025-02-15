"علامات ورموز غريبة".. جمال سيلمان يطرح بوستره بمسلسل "أهل الخطايا"

كتب- هاني صابر:

طرح الفنان جمال سليمان، البوستر الدعائي لشخصيته في مسلسل "أهل الخطايا" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر سليمان، البوستر، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "انتظرونا في أهل الخطايا، رمضان 2025".



وظهر على البوستر علامات ورموز غريبة، وهو ما أثار حالة من التشويق والإثارة.

ويتناول مسلسل "أهل الخطايا" العديد من القضايا والجرائم الحقيقة في قالب درامى خاص للمشاهد عبر الشاشة في رمضان 2025، فيتناول جرائم خرجت من رحم الواقع في 15 حلقة.

مسلسل "أهل الخطايا" بطولة جمال سليمان، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، ولاء الشريف، أشرف زكي، عبير منير، وآخرين، وتأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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