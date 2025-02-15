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ياسمين عبد العزيز تنشر مقطع فيديو مع بناتها في المسلسل والجمهور يعلق "شبهك جدا"

09:36 م السبت 15 فبراير 2025
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    ياسمين عبد العزيز
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    ياسمين عبد العزيز
  • عرض 20 صورة
    ياسمين عبد العزيز بالحجاب في جنازة والدها
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    ياسمين عبد العزيز
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ياسمين عبد العزيز
  • عرض 20 صورة
    ياسمين عبد العزيز
  • عرض 20 صورة
    ياسمين عبد العزيز
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ياسمين عبد العزيز
  • عرض 20 صورة
    ياسمين عبد العزيز من حفل زفاف نجل عمرو الليثي
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    ياسمين عبد العزيز في إعلانها الجديد (4)
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    ياسمين عبد العزيز في إعلانها الجديد (1)
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    ياسمين عبد العزيز في إعلانها الجديد (2)
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    ياسمين عبد العزيز في إعلانها الجديد (5)
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    ياسمين عبد العزيز
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    ياسمين عبد العزيز (2)
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    ياسمين عبد العزيز (1)
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    سيلفي ياسمين عبد العزيز
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    ياسمين عبد العزيز
  • عرض 20 صورة
    ياسمين عبد العزيز في إعلانها الجديد
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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام" وظهرت فيه

بصحبة طفلتين من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب" وكتبت:" القمرات دول بناتي في المسلسل".
وإنهالت عليها التعليقات من الجمهور، وبعض الفنانين، وعلقت منة عرفة :" بص على الشقاوة " كما علقت منى زكي بقلوب.
وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي :" فعلا هم نسخة منك ، جمال وشقاوة وخفة دم شبه بعض ما شاء الله ، بجد لو دول بناتك في المسلسل شبهك .
أوي يا ياسو، حتى الجيل الجديد طالعين بيحبوا ياسمين بنت حلال وتستاهل كل خير، البنوتة اللي في النص شبهك أوي وانتي صغيرة"."
مسلسل " وتقابل حبيب" بطولة كريم فهمي ، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبد الله ، بسنت شوقي ، محمود عمرو ياسين ، إنتاج تامر مرسي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري .



ياسمين عبد العزيز مسلسلات رمضان 2025 وتقابل حبيب
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