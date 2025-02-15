ياسمين عبد العزيز تنشر مقطع فيديو مع بناتها في المسلسل والجمهور يعلق "شبهك جدا"



نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام" وظهرت فيه

بصحبة طفلتين من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب" وكتبت:" القمرات دول بناتي في المسلسل".

وإنهالت عليها التعليقات من الجمهور، وبعض الفنانين، وعلقت منة عرفة :" بص على الشقاوة " كما علقت منى زكي بقلوب.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي :" فعلا هم نسخة منك ، جمال وشقاوة وخفة دم شبه بعض ما شاء الله ، بجد لو دول بناتك في المسلسل شبهك .

أوي يا ياسو، حتى الجيل الجديد طالعين بيحبوا ياسمين بنت حلال وتستاهل كل خير، البنوتة اللي في النص شبهك أوي وانتي صغيرة"."

مسلسل " وتقابل حبيب" بطولة كريم فهمي ، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبد الله ، بسنت شوقي ، محمود عمرو ياسين ، إنتاج تامر مرسي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري .







