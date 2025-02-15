نيللي كريم تتصدر البوستر الرسمي لمسلسل "إخواتي" رمضان 2025

كتب-هاني صابر:

كشفت شركة ميديا هب "سعدي_جوهر المنتجة لمسلسل إخواتي ، المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل عبر شاشات قنوات الشركة المتحدة، عن البوستر الرسمي للنجمة نيللي كريم .

ونشر الشركة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي الأفيش الرسمي الخاص بـ نيللي كريم، وعلق علية :"انتظروا نيللي كريم في مسلسل إخواتي قريباً في رمضان 2025"، ومن المقرر طرح باقي البوسترات المنفردة لأبطال المسلسل خلال الفترة المقبلة.

وكانت قناة dmc ، عرضت الإعلان التشويقي لمسلسل "إخواتي"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وكشف إعلان المسلسل عن اعتقاد نجمات المسلسل، الشقيقات نيللي كريم "سها"، وروبي "أحلام"، وكندة علوش "ناهد"، وجيهان الشماشرجي "نجلاء" في تأثير الأحلام والأعمال السحرية على حياتهن، مما يتسبب في فشل أي علاقة عاطفية يدخلنها.

واستعرض البرومو العديد من المفارقات التي يتعرض لها أبطال العمل والفنانين المشاركين فيه، ومنهم شيرين رضا، محمد ممدوح، وأحمد حاتم ونبيل عيسى وعلي صبحي وغيرهم.

يشار إلي أن مسلسل "إخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.