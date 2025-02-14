حسن أبو الروس يحتفل بعيد الحب مع غادة عبدالرازق.. وعمرو وهبة يعلق

كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان حسن أبو الروس بصحبة الفنانة غادة عبدالرازق، احتفالا بعيد الحب، حيث ظهر وهو يمنحها "وردة" بهذه المناسبة.

ونشر أبو الروس، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد حب سعيد.. وأنا واقف على الأرض عادي".

وتفاعل الفنان عمرو وهبة مع الصور، وعلق: "أرض إيه اللي أنت واقف عليها بس كفاية تواضع أنت نجم فوق في السما".

وتخوض غادة عبدالرازق دراما رمضان 2025 بمسلسل"شباب إمرأة".

مسلسل "شباب امرأة" مقتبس من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم وعرض عام 1956، بطولة النجمة الراحلة تحية كاريوكا، والتي تعيد تجسيد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، والنجم الراحل شكري سرحان، الذي يعيد تجسيد شخصيته الفنان الشاب يوسف عمر.

مسلسل "شباب امرأة"، بطولة غادة عبدالرازق، يوسف عمر، محمد محمود، جوري بكر، عمرو وهبة، حسن أبو الروس، وآخرين.

اقرأ أيضا:

آيتن عامر تحتفل بعيد الحب بمفردها.. والجمهور يعلق (صور)



