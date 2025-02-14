الخريطة.. ننشر قنوات عرض أبرز مسلسلات الشركة المتحدة خلال موسم رمضان 2025

كتبت-منال الجيوشي:

بدأت مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الإعلان عن مسلسلاتها، والتعريف بقنوات عرض كل مسلسل خلال موسم رمضان 2025، وذلك من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الأتية أبرز المسلسلات المقرر عرضها عبر شاشات قنوات الشركة التحدة خلال رمضان 2025 :

- قناتا الحياة و cbc تعرضان مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان.

- قناة ON تعرض مسلسل فهد البطل بطولة النجم أحمد العوضي.

- قناة ON تعرض حصريا مسلسل كامل العدد بطولة النجمة دينا الشربيني.

- قناة ON تعرض حصريا مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين.

- قناة cbc تعرض مسلسل عقبال عندكوا بطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد.

- قناة cbc تعرض مسلسل قهوة المحطة بطولة أحمد غزي وأحمد خالد صالح ومجموعة من النجوم.

- قناة dmc تعرض مسلسل إخواتي بطولة نيللي كريم وكندا علوش.

- قناة cbc و dmc تعرضان مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا.