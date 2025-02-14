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الخريطة.. ننشر قنوات عرض أبرز مسلسلات الشركة المتحدة خلال موسم رمضان 2025

09:00 م الجمعة 14 فبراير 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    مشهد أكشن لاحمد العوضي في مسلسل فهد البطل
  • عرض 22 صورة
    مشهد أكشن لاحمد العوضي في مسلسل فهد البطل
  • عرض 22 صورة
    احمد العوضي في مشهد اكشن
  • عرض 22 صورة
    أحمد العوضي في فهد البطل
  • عرض 22 صورة
    أحمد العوضي في فهد البطل
  • عرض 22 صورة
    أحمد العوضي
  • عرض 22 صورة
    الفنان أحمد العوضي
  • عرض 22 صورة
    أحمد العوضي في كواليس فهد البطل
  • عرض 22 صورة
    مصطفى شعبان في دور حكيم بمسلسل حكيم باشا_8
  • عرض 22 صورة
    مصطفى شعبان ورياض الخولي
  • عرض 22 صورة
    مصطفى شعبان واحداث مسلسل حكيم باشا
  • عرض 22 صورة
    مصطفى شعبان في مسلسل حكيم باشا
  • عرض 22 صورة
    مصطفى شعبان في دور حكيم بمسلسل حكيم باشا
  • عرض 22 صورة
    روجينا وعمرو عبدالجليل في كواليس حسبة عمري
  • عرض 22 صورة
    ابطال مسلسل قهوة محطة (1)
  • عرض 22 صورة
    ابطال مسلسل قهوة محطة (2)
  • عرض 22 صورة
    مسلسل قهوة المحطة (2)
  • عرض 22 صورة
    الفنان أحمد غزي في كواليس مسلسل قهوة المحطة
  • عرض 22 صورة
    ابطال مسلسل قهوة المحطة
  • عرض 22 صورة
    أحمد غزي في قهوة المحطة
  • عرض 22 صورة
    غادة طلعت في مسلسل قهوة المحطة
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كتبت-منال الجيوشي:

بدأت مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الإعلان عن مسلسلاتها، والتعريف بقنوات عرض كل مسلسل خلال موسم رمضان 2025، وذلك من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الأتية أبرز المسلسلات المقرر عرضها عبر شاشات قنوات الشركة التحدة خلال رمضان 2025 :

- قناتا الحياة و cbc تعرضان مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان.

- قناة ON تعرض مسلسل فهد البطل بطولة النجم أحمد العوضي.

- قناة ON تعرض حصريا مسلسل كامل العدد بطولة النجمة دينا الشربيني.

- قناة ON تعرض حصريا مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين.

- قناة cbc تعرض مسلسل عقبال عندكوا بطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد.

- قناة cbc تعرض مسلسل قهوة المحطة بطولة أحمد غزي وأحمد خالد صالح ومجموعة من النجوم.

- قناة dmc تعرض مسلسل إخواتي بطولة نيللي كريم وكندا علوش.

- قناة cbc و dmc تعرضان مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا.

الشركة المتحدة مسلسلات رمضان 2025 حكيم باشا فهد البطل قلبي ومفتاحه حسبة عمري
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