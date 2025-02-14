أحمد العوضي ينشر برومو "فهد البطل" ويتوعد بالانتقام

كتبت-سهيلة أسامة:

طرحت قناة CBC الفضائية، برومو مسلسل فهد البطل، للفنان أحمد العوضي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

ونشر "العوضي"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، برومو المسلسل، الذي يشارك به في السباق الدرامي الرمضاني، وينتظر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة.

وتضمن برومو مسلسل فهد البطل، الذي نشره العوضي، استعراض بالحصان ومشاهد أكشن، متوعدًا بالانتقام من خصومه، معلقًا: "البرومو الطرررررش لـ "فهد البطل".

يذكر أن مسلسل "فهد البطل" يشارك يشارك في بطولته مع أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، وأحمد عبدالعزيز، ونسرين أمين، وكارولين عزمي، وصفاء الطوخي، وعزت زين، وصفوة، وغادة طلعت، أحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام.