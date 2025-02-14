بالفيديو.. عبدالإله السناني يروج لمسلسله الجديد "ليالي الشميسي"

كتبت- منال الجيوشي

نشر الفنان عبدالإله السناني الإعلان الترويجي لمسلسله الجديد "ليالي الشميسي"، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

يتناول المسلسل قصة اجتماعية مستوحاة من أحداث حقيقية تدور في حي الشميسي، أحد أبرز أحياء التجارة في الرياض أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات.

يجسد السناني شخصية أحد كبار تجار الحي خلال تلك الفترة، حيث تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة والده، مما يدخله في سلسلة من الصراعات والتحديات من أجل الإرث.

يعد مسلسل "ليالي الشميسي" خامس عمل درامي يجمع بين عبدالإله السناني وريم عبدالله، بعد عدة أعمال مميزة منها: "طاش ما طاش"، "سيلفي"، "كلنا عيال قرية"، و"العاصوف"، التي حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية.

المسلسل من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، ويشارك في بطولته: ريم عبدالله، عبدالإله السناني، عبدالرحمن نافع، هبة حسين، عبدالعزيز السكرين، وأحمد شعيب. العمل من فكرة محمد السلطان، وتأليف ومعالجة درامية ندى خالد، وإخراج محمد لطفي.