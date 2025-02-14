هكذا احتفل حمادة هلال بتصدر مسلسله "المداح 5" للتريند

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان حمادة هلال، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بتصدر مسلسله "المداح 5" التريند خلال الساعات الماضية.

ونشر هلال، بوستر المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد والشكر لله.. تريند على جميع المنصات من أول نزول بوسترات وإعلان المسلسل وتريند يوتيوب عام أغنية على الله في أقل من 24 ساعة، مدد يا رب، على الله، المداح أسطورة العهد".

مسلسل "المداح 5" يخوض بطولته النجم حمادة هلال وينافس في موسم دراما رمضان 2025.

ويشهد الموسم الجديد من مسلسل "المداح 5" مواصلة الأحداث بإيقاع مختلف ومشوق عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.