رمضان 2025.. طرح بوسترات جديدة لـ أبطال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "WATCHIT " البوسترات الدعائية لـ أبطال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت "واتش ات"، البوسترات، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "حكاية واحدة جمعتلك بين نجوم مش هتضحك غير معاهم من قلبك، استنوا مسلسل شهادة معاملة أطفال في رمضان ٢٠٢٥ على WATCHIT ".

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يجسد هنيدي دور محامٍ يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا، ليواجه تحولات جذرية في المجتمع، مما يضعه أمام مواقف طريفة وتحديات غير متوقعة.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدي كل من صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وخالد أنور.



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