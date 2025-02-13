"راجعين عشان نولّعها من تاني".. كيف روج باسم سمرة لمسلسل العتاولة 2؟

كتب - معتز عباس:

حرص الفنان باسم سمرة على الترويج لمسلسل "العتاولة 2"، المقرر عرضه في رمضان 2025، على قناة "MBC مصر".

ونشرت قناة "MBC مصر"، مقطع فيديو لـ السقا، عبر موقع "فيسبوك"، قال فيه: "العتاولة راجعين علشانكم... راجعين عشان نولّعها من تاني!" وراجعين عشان الحب اللي شوفنا منكم السنة اللي فاتت، قولنا لازم نعملكم موسم تاني ويارب يعجبكم أكتر من الموسم الأول".

أحداث الجزء الثاني من المسلسل هي استكمالاً للجزء الأول الذي حقق نجاحاً كبيراً ويدور حول الشقيقان "خضر ونصار" اللذان يعملان في النصب والجريمة ولكنهما قررا التوبة ليظهر لهما عيسى الوزان من جديد.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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