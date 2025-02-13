طارق لطفي يروج لـ "العتاولة 2": "راجعين عشان وحشتونا جدًا"

كتب - معتز عباس:

روج الفنان طارق لطفي لمسلسل "العتاولة 2"، المقرر عرضه في رمضان 2025، على قناة "MBC مصر".

وقال طارق لطفي في فيديو نشرته قناة "MBC مصر"، عبر موقع "فيسبوك": "العتاولة راجعين عشان الحب اللي شوفنا منكم السنة اللي فاتت، خلاكم وحشتونا جدا، عشان كدة قولنا لازم نعمل جزء تاني ويارب يعجبكم أكتر من الأولاني".

أحداث الجزء الثاني من المسلسل هي استكمالاً للجزء الأول الذي حقق نجاحاً كبيراً ويدور حول الشقيقان "خضر ونصار" اللذان يعملان في النصب والجريمة ولكنهما قررا التوبة ليظهر لهما عيسى الوزان من جديد.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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