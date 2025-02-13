رمضان 2025.. طرح أغنية "على الله" لـ حمادة هلال من مسلسل "المداح 5"

كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة وقناة "MBC MASR" أغنية "على الله" للفنان حمادة هلال، من مسلسل "المداح : أسطورة العهد".

وشارك حمادة هلال جموره، فيديو كليب الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "حمادة هلال، أغنية على الله، من مسلسل المداح أسطورة العهد، اللي بيقول مابيعملش واللي بيعطّل مايكملش!، صالب طولي وما بستسلمش، وربك معين وما بتهددش".

ويشهد الموسم الجديد من مسلسل "المداح 5" مواصلة الأحداث بإيقاع مختلف ومشوق عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

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