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حسن أبو الروس وأحمد غزي وإسلام خيري في كواليس مسلسل"قهوة المحطة"

10:00 ص الخميس 13 فبراير 2025

حسن أبو الروس

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شارك الفنان حسن أبو الروس، متابعيه عبر السوشيال ميديا صورة له مع الفنان أحمد غزي والمخرج إسلام خيري في كواليس مسلسل "قهوة المحطة".

ونشر أبو الروس، الصورة، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "وإحنا قاعدين على قهوة المحطة".

مسلسل "قهوة المحطة" بطولة رياض الخولي، أحمد خالد صالح، هالة صدقي، بيومي فؤاد، إنتصار، ضياء عبد الحق، أحمد ماجد، علاء عوض، غادة طلعت، محمد الصاوي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج إسلام خيري.


احنا قعديم

حسن أبو الروس مسلسل قهوة المحطة رياض الخولي أحمد غزي المخرج إسلام خيري
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