رمضان 2025.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "المداح 5"

كتب - معتز عباس:

كشفت قناة "MBC مصر" عن البوسترات الرسمية للجزء الخامس من مسلسل "المداح : "أسطورة العودة"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت قناة "MBC مصر" البوسترات، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: " فاكرين لما صابر شاف اللي ماحدش يقدر يشوفه؟، كل حاجة كانت بتقوله "اهرب"، لكنه قرر يواجه مصيره! يا ترى الموسم ده إيه اللي مستنيه، المداح أسطورة العهد حصريا على MBC MASR في رمضان".

ويشهد الموسم الجديد من مسلسل "المداح 5" مواصلة الأحداث بإيقاع مختلف ومشوق عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

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