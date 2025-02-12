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رقص وبكاء هدى المفتي في برومو "80 باكو" وتارا عماد تعلق (فيديو)

08:14 م الأربعاء 12 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هدى المفتي - مسلسل 80 باكو
  • عرض 10 صورة
    هدى المفتي - مسلسل 80 باكو
  • عرض 10 صورة
    هدى المفتي - مسلسل 80 باكو
  • عرض 10 صورة
    هدى المفتي - مسلسل 80 باكو
  • عرض 10 صورة
    هدى المفتي - مسلسل 80 باكو
  • عرض 10 صورة
    هدى المفتي - مسلسل 80 باكو
  • عرض 10 صورة
    هدى المفتي - مسلسل 80 باكو
  • عرض 10 صورة
    هدى المفتي - مسلسل 80 باكو
  • عرض 10 صورة
    هدى المفتي - مسلسل 80 باكو
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، برومو جديد من مسلسلها "80 باكو" الذي تشارك في بطولته ويعرض بموسم دراما رمضان 2025.

ونشرت هدى، البرومو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " 80 باكو في رمضان على إم بي سي مصر وشاهد".

وظهرت هدى المفتي في البرومو، وهي ترقص على أغنية خلال مشهد بالمسلسل، كما ظهرت في مشهد آخر وهي تبكي.

وتفاعلت الفنانة تارا عماد مع البرومو، وعلقت: "أحلى وأشطر واحدة في الكوكب كله". وكتبت الفنانة رحمة أحمد فرج: "يلا بينا جدا".

مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، خالد مختار، محمود يسري، دنيا سامي، وآخرين، ومن إخراج كوثر يونس.

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