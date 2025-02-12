رمضان 2025.. محمد هنيدي يدخل في غيبوبة 20 سنة بإعلان مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة DMC البرومو الرسمي لمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، بطولة النجم محمد هنيدي، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت "dmc"، البرومو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "إنت متأكد يا عبد الستار إنك عايز تركب الترند؟، مش عارف هو كام راكب؟، انتظروا النجم محمد هنيدي وباقة من ألمع نجوم الكوميديا في مسلسل شهادة معاملة أطفال على شاشات المتحدة في رمضان".

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يجسد هنيدي دور محامٍ يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا، ليواجه تحولات جذرية في المجتمع، مما يضعه أمام مواقف طريفة وتحديات غير متوقعة.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدي كل من صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وخالد أنور.

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