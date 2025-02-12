رمضان 2025.. ياسمين رئيس تنشر جلسة تصوير من كواليس مسلسل "منتهي الصلاحية"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير، من كواليس مسلسل "منتهي الصلاحية"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت ياسمين جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المتابعين.

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مسلسل "منتهي الصلاحية" تدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي حول قضية اجتماعية مهمة، ويستعرض الصراع بين الأحلام والواقع، وكيف يتعامل الناس مع التحديات التي تواجههم في الحياة.

المسلسل بطولة ياسمين رئيس، محمد فراج، هبة مجدي، هنا شيحة، دنيا ماهر، سامي مغاوري،محمود الليثي، حسن مالك،ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

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