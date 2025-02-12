رمضان 2025.. حمادة هلال يوجه رسالة لجمهوره بسبب "المداح 5"

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان حمادة هلال، رسالة لجمهوره بسبب مسلسله "المداح 5" المقرر أن ينافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر هلال، صورة له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يا رب مسلسل المداح الجزء الخامس - أسطورة العهد يعجبكم إن شاء الله.. أغنية "على الله" وأغنية "طار الحمام" قريبا".

ويشهد الموسم الجديد من مسلسل "المداح 5" مواصلة الأحداث بإيقاع مختلف ومشوق عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.