رمضان 2025.. "طرح البرومو الرسمي لمسلسل "عايشة الدور" بطولة دنيا سمير غانم

كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "شاهد" البرومو الرسمي لمسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشرت "شاهد"، البرومو، عبر موقع "فيسبوك"، وكتبت: "هاخد فرصـــتي، ومش هستسلم أنا لوكســـتي، كوميديا وضحك خطير مع دنيا سمير غانم في عايشة الدور يعرض في رمضان".

"عايشة الدور" تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، ويشارك في بطولته محمد ثروت، محمد كيلاني، سماء إبراهيم، فدوى عابد، أميرة أديب.

دنيا شاركت في رمضان 2023 بمسلسل جت سليمة، إخراج إسلام خيري، بطولة خالد الصاوي، محمد سلام، سلوى خطاب، إيمان السيد، غادة طلعت، الطفل آدم النحاس، وعُرض لها مؤخرًا مسرحية "مكسرة الدنيا" في المملكة العربية السعودية، كما تنتظر طرح فيلمها "روكي الغلابة" بطولة محمد ممدوح.



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