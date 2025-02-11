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رمضان 2025.. "watch It" تطرح بوسترات جديدة لـ أبطال مسلسل "ولاد الشمس"

10:14 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
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    فرح يوسف
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    أحمد مالك
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    معتز هشام
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    طه دسوقي
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    محمود حميدة
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كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "watch It" بوسترات جديدة لـ أبطال مسلسل "ولاد الشمس"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

وتصدر البوسترات أبطال العمل الدراميي، وهم، طه دسوقي، أحمد مالك، محمود حميدة، مريم الجندي، وغيرهم.

ويواصل أحمد مالك تصوير مشاهد مسلسل "ولاد الشمس" إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، أبرزهم: محمود حميدة وطه دسوقي، چلا هشام ومريم الجندي ودنيا ماهر وغادة طلعت، والعمل من تأليف محمود عزت، إخراج شادي عبدالسلام.

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ولاد الشمس مسلسلات رمضان 2025
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