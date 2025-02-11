"لما حياتك تتحول للعبة".. طرح بوسترات جديدة لـ مسلسل "منتهي الصلاحية"

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "MBC مصر"، بوسترات منفردة جديدة لأبطال مسلسل "منتهي الصلاحية" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت "MBC مصر"، البوسترات، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وظهر عليها من نجوم العمل، محمد فراج، ياسمين رئيس، محمود الليثي، دنيا ماهر، حسن مالك، وكتبت: "لما حياتك تتحول للعبة .. والقوانين مش في إيدك".

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مسلسل "منتهي الصلاحية" تدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي حول قضية اجتماعية مهمة، ويستعرض الصراع بين الأحلام والواقع، وكيف يتعامل الناس مع التحديات التي تواجههم في الحياة.

المسلسل بطولة ياسمين رئيس، محمد فراج، هبة مجدي، هنا شيحة، دنيا ماهر، سامي مغاوري،محمود الليثي، حسن مالك،ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

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