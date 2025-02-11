"أنا مليش تقليد".. محمد رمضان يعلن عن مفاجأة لجمهوره في رمضان 2025

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره مقطع فيديو جديد، كاشفًا عن ظهوره في رمضان المقبل 2025، على قناة "DMC".

ونشر"رمضان"، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، موجهًا رسالة لمتابعيه: "وأنت قاعد بتفطر هتبقى جايب قناة دي ام سي استنى مدفع رمضان، بعد الأذان على طول هتشوفه وهو بيضرب، هتقولي بتعمل كدة ليه، هقولك عشان باختصار شديد أنا مليش تقليد".

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وطرح رمضان يناير الماضي أحدث كليباته الغنائية بعنوان "قطتي مبتخربش"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

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