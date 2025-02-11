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"حلم مخيف بدأ يتحقق".. "شاهد" تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "إخواتي"

06:47 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
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    بوستر اخواتي
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    بوستر اخواتي على منصة واتش ات
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كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "WATCHIT" البوستر الرسمي لمسلسل "إخواتي"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت المنصة، البوستر عبر موقع "فيسبوك"، وعلقت: "البوستر الرسمي لمسلسل إخواتي يُعرض في رمضان ٢٠٢٥ على WATCHIT، متوفر في العالم ما عدا دول الخليج".

كما نشرت منصة "شاهد" بوستر مسلسل "إخواتي"، عبر موقع "انستجرام"، وعلقت: "حلم مخيف بدأ يتحقق، وبسببه اتغيرت حياة 4 أخوات، انتظروا مسلسل إخواتي، يعرض في رمضان".

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A post shared by Shahid (@shahid.vod)

ويشارك نيللي كريم بطولة مسلسل "إخواتي"، مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، روبي، علي صبحي، محمد ممدوح، نبيل عيسى، أحمد الأزعر، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

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إخواتي مسلسلات رمضان 2025 نيللي كريم روبي
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