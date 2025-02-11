رمضان 2025.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها، البرومو التشويقي لمسلسل "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت ياسمين، البرومو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "بسم الله مسلسل وتقابل حبيب رمضان ٢٠٢٥ بإذن الله بالتوفيق".

مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

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