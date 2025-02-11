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روجينا بصحبة عمرو عبدالجليل ومحمد رضوان من كواليس "حسبة عمري".. وغادة عبدالرازق تعلق

09:00 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

روجينا وعمرو عبدالجليل في كواليس حسبة عمري

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كتب - معتز عباس:
كشفت الفنانة روجينا عن كواليس مسلسلها الجديد "حسبة عمري" المقرر عرضه في رمضان 2025، والتي تفاعلت معها النجمة غادة عبدالرازق.

ونشرت روجينا صورًا بصحبة الفنان عمرو عبدالجليل، والفنان محمد رضوان، وذلك عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الحلوين بزيادة اللى دمارهم على ايدي، كواليس مسلسل حسبة عمري، رمضان 2025".

وأضافت: "بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضّلك وبفضلك مدد يارب مدد بلا عدد".

يتكون مسلسل "حسبة عمري"، من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ويضم العمل عدد من النجوم من بينهم روجينا، سيد رجب، الفنان محمد رضوان، وجار التعاقد مع باقي الفنانين، والعمل من تأليف محمود عزت، وتطوير وإخراج مي ممدوح.

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حسبة عمري عمرو عبدالجليل روجينا غادة عبدالرازق
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