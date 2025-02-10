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رمضان 2025.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب

10:27 م الإثنين 10 فبراير 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    بوستر الحلانجي
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كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمد رجب جمهوره، البوستر الرسمي لمسلسل "الحلانجي" المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشر رجب البوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "بسم الله توكلنا على الله

مسلسل الحلانجي رمضان ٢٠٢٥، انتاج الاستاذ ممدوح شاهين، تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام".

وظهر في البوستر الرسمي محمد رجب، ايتن عامر عبير صبري، محمد لطفي، دانا حلبي، أحمد وفيق، ميمي جمال، محمود قابيل، وغيرهم من النجوم.

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