رمضان 2025.. محمد فراج يدخل عالم "المراهنات" في برومو "منتهي الصلاحية"

كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "شاهد" البرومو التشويقي، لمسلسل "منتهي الصلاحية"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

وشهد البرومو، ظهور أبطال العمل الدرامي، وهم، محمد فراج، ياسمين رئيس، حسن مالك، هبة مجدي، محمود الليثي، سامي مغاوري، وغيرهم من النجوم.

تدور أحداث مسلسل منتهي الصلاحية، حول محمد فراج الذي يعمل موظفًا بإحدى البنوك، يدخل السجن في قضية تجسس على بيانات العملاء، ليخرج بعد عامين وتنقلب حياته رأسا على عقب، بسبب رغبته في تحقيق الثراء السريع باستخدام تطبيقات المراهنات.

مسلسل منتهي الصلاحية مكوّن من 15 حلقة، ويضم كوكبة من النجوم، من بينهم: محمد فراج، ياسمين رئيس، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن، العمل من تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح عبر شركة E Producer.

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