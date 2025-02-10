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رمضان 2025.. هدى المفتي تقع في ورطة وتعمل "ميكب آرتيست" بإعلان مسلسل "80 باكو"

09:08 م الإثنين 10 فبراير 2025
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  • عرض 8 صورة
    دنيا سامي ورحمة في 80 باكو
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    رحمة في 80 باكو
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    انتصار
  • عرض 8 صورة
    هدى المفتي في 80 باكو
  • عرض 8 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 8 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 8 صورة
    خالد مختار في 80 باكو
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كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "شاهد" البرومو التشويقي لمسلسل 80 باكو، المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشرت "شاهد" البرومو، عبر موقع "انستجرام"، وعلقت: "ياترى بوسي تقدر تجمع 80 ألف جنيه في شهرين؟، ما تيجوا نشوف الحكاية اللي مليانة مفاجآت، في مسلسل 80 باكو".

وتخوض هدى المفتي دراما رمضان 2025 بمسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، خالد مختار، محمود يسري، دنيا سامي، وآخرين، ومن إخراج كوثر يونس.

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رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025 هدى المفتي منصة شاهد مسلسل 80 باكو
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