رمضان 2025.. هدى المفتي تقع في ورطة وتعمل "ميكب آرتيست" بإعلان مسلسل "80 باكو"

كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "شاهد" البرومو التشويقي لمسلسل 80 باكو، المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشرت "شاهد" البرومو، عبر موقع "انستجرام"، وعلقت: "ياترى بوسي تقدر تجمع 80 ألف جنيه في شهرين؟، ما تيجوا نشوف الحكاية اللي مليانة مفاجآت، في مسلسل 80 باكو".

وتخوض هدى المفتي دراما رمضان 2025 بمسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، خالد مختار، محمود يسري، دنيا سامي، وآخرين، ومن إخراج كوثر يونس.

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