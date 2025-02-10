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رمضان 2025.. طرح إعلان تشويقي للجزء الثاني من "جودر"

08:53 م الإثنين 10 فبراير 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    مسلسل جودر 2 في رمضان 2025
  • عرض 22 صورة
    مسلسل جودر 2
  • عرض 22 صورة
    ياسر جلال في جودر 2
  • عرض 22 صورة
    كواليس مسلسل جودر 2
  • عرض 22 صورة
    بوستر مسلسل جودر 2
  • عرض 22 صورة
    جودر
  • عرض 22 صورة
    ياسر جلال يتصدر بوستر مسلسل جودر 2
  • عرض 22 صورة
    ياسر جلال - جودر 2
  • عرض 22 صورة
    نور اللبنانية - جودر 2
  • عرض 22 صورة
    الفنان ياسر جلال من تصوير مسلسل جودر
  • عرض 22 صورة
    ياسر جلال ينتهي من تصوير مسلسل جودر
  • عرض 22 صورة
    ياسر جلال من كواليس جودر رمضان 2025
  • عرض 22 صورة
    ياسر جلال من كواليس تصوير مسلسل جودر
  • عرض 22 صورة
    ياسر جلال ينتهي من تصوير جودر
  • عرض 22 صورة
    ياسر جلال من كواليس تصوير جودر
  • عرض 22 صورة
    ياسر جلال بأحد مشاهد الأكشن في مسلسل جودر
  • عرض 22 صورة
    جيهان الشماشرجي وياسر جلال من كواليس مسلسل جودر
  • عرض 22 صورة
    سامية الطرابلسي في جودر (4)
  • عرض 22 صورة
    سامية الطرابلسي في جودر (5)
  • عرض 22 صورة
    مسلسل جودر (3)
  • عرض 22 صورة
    جيهان الشماشرجي من كواليس مسلسل جودر
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كتبت- منى الموجي:

طرحت قناة DMC إعلان تشويقي للجزء الثاني من مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة، الذي يلعب بطولته النجم ياسر جلال، وقدم الجزء الأول منه في رمضان 2024.

"جودر 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 في مارس المُقبل، وضم الإعلان لقطات من الموسم الجديد، ظهر خلالها ياسر جلال يدخل من بوابة ضخمة في مكان يحيطه الغموض، لنكتشف معه إلى أين ستأخذه الأحداث والمغامرات الجديدة التي سيخوضها.

حقق الجزء الأول من مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة نجاحا كبيرا وقت عرضه، وارتبط به الجمهور، خاصة مع ما لمسوه من تنفيذ جيد للمؤثرات البصرية والجرافيك.

"جودر 2" عمل مأخوذ من قصص ألف ليلة وليلة، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، تارا عماد، وليد فواز، وفاء عامر، غادة طلعت، أحمد بدير، أحمد فتحي، جيهان الشماشرجي ومجموعة كبيرة من الفنانين.

جودر 2 ألف ليلة وليلة ياسر جلال نور اللبنانية مسلسلات رمضان 2025
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