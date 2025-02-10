رمضان 2025.. 700 ألف جنيه مهر مايان السيد بإعلان "نص الشعب اسمه محمد"

كتبت- منى الموجي:

كشفت قناة MBC مصر، عن الإعلان الرسمي لمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 شهر مارس المُقبل.

وضم "البرومو" لقطات من العمل، ظهر خلالها معظم الأبطال، وكشف عن قيام الشخصية التي يقدمها الفنان عصام عمر بطلب الزواج من الشخصية التي تؤديها الفنانة مايان السيد، من والدتها وتلعب دورها الفنانة رانيا يوسف، وتشترط الأخيرة لإتمام الزيجة أن يدفع 700 ألف جنيه كمهر، ويقدم لها شبكة "ألماظ".

"نص الشعب اسمه محمد" تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، بطولة عصام عمر، مايان السيد، رانيا يوسف، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، هاجر السراج.

جدير بالذكر أن عصام عمر شارك في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل مسار إجباري، مع عدد كبير من الفنانين، بينهم: أحمد داش، بسمة، صابرين، كما يُعرض له حاليا في دور العرض السينمائي فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".