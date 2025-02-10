رمضان 2025.. أحمد كشك ضيف شرف مسلسل المداح أسطورة العهد

كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان أحمد كشك كضيف شرف في مسلسل المداح أسطورة العهد، والذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، ويُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وانتهى كشك من تصوير كافة مشاهده في المسلسل، إذ من المقرر أن يظهر في الحلقات الأولى من الموسم الخامس، مقدما شخصية حمزة التي ظهر بها ضمن أحداث الجزء الثالث من العمل، والذي تم عرضه في رمضان 2023، وهي شخصية شاب صعيدي تحمل شقيقته من الجن.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد كشك يشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل العتاولة 2 والذي يستكمل من خلاله شخصية ناصر السبتي، التي قدمها العام الماضي في الجزء الأول، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور.

العتاولة 2 إخراج أحمد خالد موسى، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، زينة، مريم الجندي، نسرين أمين، أمير صلاح الدين، ومجموعة كبيرة من النجوم.