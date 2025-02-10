رمضان 2025.. طرح البرومو الدعائي لمسلسل "النُص" بطولة أحمد أمين

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة ON، برومو مسلسل "النُص"، بطولة الفنان أحمد أمين، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت قناة "ON"، البرومو عبر الحساب الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "لو عايزين تعرفوا ليه سموا أحمد أمين النص، تابعوا المسلسل على شاشات المتحدة في رمضان 2025".



مسلسل "النص" هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي، أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي.

ويشارك ببطولته مسلسل "النص"، كل من صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي، إخراج حسام علي.

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