رمضان 2025.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "فهد البطل"

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة ON، البرومو الرسمي لمسلسل "فهد البطل"، بطولة الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت قناة "ON"، البرومو عبر الحساب الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: انتظروا النجم أحمد العوضي وباقة من نجوم الدراما في فهد البطل، على شاشات المتحدة في رمضان 2025".

تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي دارمي عن رجل يعيش في الصعيد ويتعرض لظلم كبير ويقرر السفر للقاهرة هربًا من عائلته .

يشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من الفنانين، منهم: ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

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