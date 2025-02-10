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رمضان 2025.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "فهد البطل"

12:11 ص الإثنين 10 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    احداث مسلسل فهد البطل
  • عرض 6 صورة
    احداث مسلسل فهد البطل
  • عرض 6 صورة
    احمد العوضي يدخل السجن في فهد البطل
  • عرض 6 صورة
    فهد البطل على قناة اون
  • عرض 6 صورة
    احداث مسلسل فهد البطل
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كتب - معتز عباس:

طرحت قناة ON، البرومو الرسمي لمسلسل "فهد البطل"، بطولة الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت قناة "ON"، البرومو عبر الحساب الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: انتظروا النجم أحمد العوضي وباقة من نجوم الدراما في فهد البطل، على شاشات المتحدة في رمضان 2025".

تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي دارمي عن رجل يعيش في الصعيد ويتعرض لظلم كبير ويقرر السفر للقاهرة هربًا من عائلته .

يشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من الفنانين، منهم: ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

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مسلسل فهد البطل رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025 فهد البطل بطولة أحمد العوضي فهد البطل على قناة ON
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