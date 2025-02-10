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رمضان 2025.. أحمد عبدالله محمود يتصدر "بوستر" مسلسل "حكيم باشا"

10:00 ص الإثنين 10 فبراير 2025

أحمد عبدالله محمود

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كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت منصة "WATCH IT" ملصق دعائي جديد لمسلسل "حكيم باشا" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، والذي يشارك في بطولته الفنان أحمد عبدالله محمود.

ونشرت المنصة "البوستر" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهر أحمد عبدالله يرتدي العمة والجلباب الصعيدي.

تدور أحداث مسلسل "حكيم باشا" في إطار صعيدي درامي، حول قصة حياة حكيم باشا، ويجسده الفنان مصطفى شعبان الذي يقدم من خلاله شخصية الصعيدي لأول مرة، ويستعرض رحلته في تجارة الآثار، والتي تكون سببًا في دخوله بالعديد من الصراعات، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين.

أحمد عبدالله محمود

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أحمد عبدالله محمود حكيم باشا مصطفى شعبان مسلسلات رمضان 2025
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