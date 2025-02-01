طرح برومو تشويقي لمسلسل "النص" استعدادًا لعرضه في رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "النص" بطولة الفنان أحمد أمين، عن برومو تشويقي رسمي استعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشر المنتج تامر مرتضى البرومو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وظهر الفنان أحمد أمين وهو يركض من أحد ما وسط أجواء من التشويق.

مسلسل "النص" هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي، أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي، ويشارك ببطولته كل من صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي، إخراج حسام علي.

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وظهر الفنان أحمد أمين خلال العام الماضي كضيف شرف بأكثر من عمل درامي منها مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنان طه دسوقي، ومسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن اخر مشاركات الفنان أحمد أمين كانت بمسلسل "ساعته وتاريخه" وسط بطولة عدد كبير من النجوم والوجوه الشابة، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، وعرض المسلسل مطلع شهر ديسمبر 2024.