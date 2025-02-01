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طرح بوستر مجمع لأبطال مسلسل "حكيم باشا" استعدادًا لعرضه رمضان 2025

11:26 م السبت 01 فبراير 2025

البوستر الرسمي لمسلسل حكيم باشا

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كتب- مروان الطيب:
كشفت "واتش ات" عن بوستر مجمع لأبطال مسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، استعدادًا لعرضه على منصتها ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت "واتش ات" البوستر عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وتصدره عدد من أبطال المسلسل على رأسهم الفنان مصطفى شعبان، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة سهر الصايغ، الفنان منذر رياحنة، الفنان أحمد فهيم، الفنان محمد نجاتي، الفنان رياض الخولي، الفنان ميدو عادل وآخرون.

تدور أحداث مسلسل "حكيم باشا" في إطار صعيدي درامي، حول قصة حياة حكيم باشا، ويجسده الفنان مصطفى شعبان الذي يقدم من خلاله شخصية الصعيدي لأول مرة، ويستعرض المسلسل رحلته في تجارة الاثار، والتي تكون سببًا في دخوله بالعديد من الصراعات، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان مصطفى شعبان في الدراما التلفزيونية كان بمسلسل "المعلم" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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حكيم باشا مسلسلات رمضان 2025 مصطفى شعبان
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