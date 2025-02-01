محمد هنيدي يتصدر البوستر الرسمي لمسلسل "شهادة معاملة أطفال" استعدادًا لعرضه رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

تصدر النجم محمد هنيدي البوستر الرسمي لمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، المقرر مشاركته ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وطرحت منصة "واتش ات" بوستر مجمع لأبطال المسلسل، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهر هنيدي في أروقة أحد المحاكم وسط عدد من أبطال المسلسل وهم صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، خالد أنور، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث مسلسل "شهادة معاملة أطفال" في إطار كوميدي اجتماعي، حول مجموعة من المواقف الطريفة التي تعكس قضايا الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية، وتركز القصة على شخصية المحامي الشرير عبد الستار، الذي يستفيق من غيبوبته ليجد نفسه في مواجهة تحولات جذرية في حياته والمجتمع من حوله، مما يضعه أمام تحديات جديدة وغير مسبوقة.

ويعرض للفنان محمد هنيدي حاليًا مسرحية "المجانين" ضمن فعاليات "موسم الرياض"، ويشاركه البطولة مجموعة من النجوم هم مي سليم، ريهام الشنواني، حسام داغر، محمود حافظ، أحمد سلطان، علاء مرسي، للمخرج الكبير ياسر جلال.

يذكر أن، الفنان محمد هنيدي يشارك ببطولة فيلم "الجواهرجي" مع نخبة من نجوم السينما المصرية منهم النجمة منى زكي والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

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