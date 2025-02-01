رمضان 2025.. "واتش ات" تكشف عن بوستر مجمع لأبطال مسلسل "فهد البطل" استعدادًا لعرضه

كتب- مروان الطيب:

كشفت "واتش ات" عن بوستر دعائي مجمع لأبطال مسلسل "فهد البطل"، استعدادًا لعرضه على منصتها ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت "واتش ات" البوستر عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهر خلاله كل من الفنان أحمد العوضي، الفنانة ميرنا نور الدين، الفنان عصام السقا، الفنان حمزة العيلي، الفنان أحمد عبد العزيز، الفنانة كارولين عزمي، الفنانة لوسي".

ويواصل الفنان أحمد العوضي الترويج لمسلسل "فهد البطل"، ونشر مؤخرًا مقطع فيديو جديد من كواليس التصوير، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، إذ ظهر وهو في فرح شعبي وعلق: "استنو فرحة فهد البطل، أكبر فرحة في مصر إن شاء الله".

ويشارك ببطولة مسلسل "فهد البطل" مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد العوضي، ميرنا نور الدين ، كارولين عزمي، محمود البزاوي، أحمد عبد العزيز، لوسي، صفوة، صفاء الطوخي،غادة طلعت، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

يذكر أن، آخر مشاركات أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "حق عرب" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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